Kaheaastane vigastuspaus ei morjenda: Eesti tippsportlane ihkab kõrgesse mängu tagasi

Kui siinkirjutaja 27aastasele matimehele laupäeva lõunal helistas, oli Mägisalu parasjagu Kohtla-Järve maadlusturniiril. Mõistagi mitte veel ise heitlemas, sest viimasest operatsioonist on möödas vaid napp kuu.

Ta praktiseeris Ida-Virumaal uut ametit: kuigi treeneritööd on Mägisalu teinud varemgi, kuulub ta 2025. aastast Audentese spordigümnaasiumi hingekirja, olles seal Ivar Kotkase parem käsi ehk abitreener. Seejuures oli ta Kohtla-Järvel justkui topeltagent, sest silm tuli peal hoida ka oma klubi ehk Vändra Suure Karude poistel.

embed

embed

“Eelmise aasta eestikatel maadlesin kahe katkise põlvega ja teadsin juba siis, et mõlemaga tuleb operatsioonile minna. Teadsin sedagi, et taastumine võtab 1,5-2 aastat,” keris loo peategelane ajaratta 2024. jaanuari lõppu ehk oma viimasele võistlusele, kus ta krooniti üheksandat korda Eesti meistriks. “Seejärel tuli Ivar Audentese pakkumisega minu juurde ja olin koheselt nõus – tahan kindlasti maadluse juures olla, õpetajaroll sobib mulle hästi!”

Mägisalu loodab südamest, et treeneripalgale minemine ei tähenda veel tema enda sportlaskarjääri lõppu. Kui ta saab oma jalad niisama tugevaks kui varem, kavatseb Kreeka-Rooma maadleja edasipidigi konkurente tiitlivõistlustel selili panna.

“Isu on väga suur, et tagasi tulla,” kinnitas sihikindel sportlane.

Mägisalu on varajane ärkaja. Kuna Audentese treeningud algavad pealinnas 8.30 hommikul ja ta kolis hiljuti elukaaslasega elama Lelle kanti, avab varem pealinnas pesitsenud atleet luugid juba kella kuue paiku.

“Elukaaslane on Paides jalgpallitreener, leidsime keskkoha, kus elada,” põhjendas Mägisalu hiljutist elukohamuutust ja lisas, et lapsepõlvekodus ehk Vändras käib ta iga nädal, et arutada vennas Marioga spordiasju ja Suure Karu Poegade plaane.