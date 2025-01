Tasuta suusatreeningutel jagub veel vabu kohti

Suusatunnid on mõeldud kõigile: nii neile, kes pole kunagi lumel liuelnud, kui ka vilunud murdmaasõpradele, kes soovivad oma oskused järgmisele tasemele viia. Kogu Eestis jagavad õpetussõnu ligikaudu 40 treenerit.

"Paljudele on Eesti digi- või idufirmade riik, kuid minu jaoks on Eesti suusariik," sedastas suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll, kes juhendab huvilisi Harjumaal. "Meie pikk talvine hooaeg, tihe terviseradade võrgustik ja sügavalt juurdunud suusakultuur teevad suusatamisest ala, mis väärib rohkem tähelepanu ja väärtustamist. Kampaania "100 suusatundi" toob rahva rajale, luues ühtsustunnet ja meenutades, et suusatamine pole üksnes spordiala, vaid osa meie kultuuripärandist."