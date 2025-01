Raavo Raadik Miks Suur Peeter Väikese Peetri moonakotti ihkab?

Kõigest järgemööda. Läinud aasta 31. juulil avaldas toona alles erakonna Isamaa noviits ja Vana-Pärnu kogukonna eestvedaja Olav Karulin ühismeedias postituse, milles tegi avapaugu suvepealinna kaasava eelarve linnaosade vahelisele rebimisele. Karulin kirjutas: „Kuna sel aastal on idee esitamisega vaja esitada kaks hinnapakkumist, siis olen viimased kuu aega taga ajanud firmasid, mis kahasse asja valmis ehitaks. Täna lõpuks said hinnad paika ja võin rahulikult öelda, et väljak mahtus napilt 50 000 euro sisse, nagu nõutud oli. Selle raha eest siis võidu korral ehitatakse meie Kesk parki korraliku aluspinnaga (kaevatakse vesiliivani pind lahti), kunstmuru ja puitpiiretega jalgpallipuur.“