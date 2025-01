Neid praegusi, alles jäänud lumevälju silmates ei pruugi esimese hooga oodata, et rebaste, metskitsede, halljäneste kõrval liigub seal keset talve kümneid ja isegi sadu muid liike. Tõsi, need sajad talvega seotud loomad on pisikesed, näiteks putukad ja ämblikud. Küll tuleb tõdeda, et isegi talvel on meie loodus tõeliselt elurikas. Tuleb vaid võtta aega selles veenduda.