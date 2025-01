Raili Pütsepp Hoolduspereks soovijate arv langeb

Raili Pütsepp märgib, et pärast pandeemiaaegset kõrgaega on peresid, kelle südames ja kodus leidub ruumi võõrale lapsele, järk-järgult vähemaks jäänud

Lapsele, kes ei saa oma sünniperes kasvada, on elu hooldusperes ehk tavaline elu hoolivas peres kõige erilisem kingitus ja me töötame selle nimel, et rohkem asendushooldusel lapsi võiks kasvada hooldusperes.