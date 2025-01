Intervjuu Ingomar Vihmar jätkab Endlas loomingulise juhina ja toob kevadel publiku ette järjest kaks lavastust

Lydia Koidula teine näidend “Maret ja Miina ehk Kosjakased” valmis 1870. aastal peatselt pärast “Saaremaa onupoja” esietendust. Näidendi alusmaterjalina on Koidula kasutanud papa Jannseni “​Sannumetojas” ilmunud juttu “Naabre tütred”, mis omakorda on Saksa pastori W. O. von Horni jutu “Die Nachbarstöchter” tõlge. Koidula kohandas teose sisu Eesti oludele ning täiendas seda terava kriitikaga kaasaja elu aadressil. Lavastaja Ingomar Vihmar astub sammukese edasi ja uurib, kuidas see igihaljas lugu tänapäeva teatrikülastajat võiks kõnetada. Laulumäng “​M&M ehk Kosjakased”​ jõuab lavale 1. veebruaril. Aprilli keskel esietendub Endla Küünis Vihmari lavastusena Vaino Vahingu “​Suvekool”.