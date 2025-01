Reportaaž Kolmapäeval hakkad kütma, laupäeval saad sauna ehk Hüva leili Tihemetsa moodi!

Eesruumis võtavad meid aga vastu rõõmsatujulised perenaised Janika Maljukov ja Kredi Vaher ning kinnitavad, et saun on jõus. “Ahaa, teil on siis elektrikeris?” eeldan ma. “Ei ole, meil on eriline saun. See on juba kuumaks köetud, kolmapäeval alustati,” selgitab Kredi. “See on Vene saun,” täpsustab Janika. Nimetatu on kombinatsioon suitsu-, auru- ja Soome saunast.