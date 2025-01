Usutlus Lapsmõrvarite kinninabimine, kokaiini võidukäik, probleemid liikluses ehk Siinse politsei vilgas aasta

Ei osanud. Ütlesin küll, et Pärnumaa on kuidagi selline, et iga kahe aasta tagant saame tunda tegu, millest siis kogu Eesti pikalt räägib. Et see sellisel kujul tuli … ilmselgelt ei osanud me seda ette näha. Kindlasti mitte.

Kindlasti. Eks tapmisi ja raskeid kuritegusid ole ennegi olnud, peaaegu kõik kogenud politseinikud on neid näinud, aga et nii jõhker tegu pannakse toime ja mõne tunni jooksul hakkab jäädvustus sellest juba sotsiaalmeedias levima … See, et nad ise lasevad video ringlusse, jätab ehk mulje, et nad tahtsid näidata, kui kõvad mehed nad on? Ma ei mäleta, et mina oleksin midagi sellist varem näinud.