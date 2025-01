Pärnu linnaorkester pakub taas lastega peredele esimest kontserdielamust

Pärnu linnaorkestri direktori Helen Erastuse sõnade kohaselt tuleb kontsertetendusest tõeline pärl tänu andekatele Pärnumaa lastele, Riivo Jõgi geniaalsetele esmaettekandes orkestriseadetele ning visuaalselt paeluvale Ingrid Jasmini lavastusele. “Rõõm on tõdeda, et kontserdi vastu on taas suur huvi,” lausus ta.



Ka sel korral avaneb publikul võimalus olla esinejatele lähemal. Pehmetel patjadel istumisala annab noorele publikule võimaluse tunda end kaasosalisena lavastuses ning soovi korral kaasa laulda ja tantsida. Kavas on tuntud lastelaulud ”Rongisõit” ja ”Mutionu pidu” ning populaarsed Airi Liiva lood. Kaasatud on ka Margrit Kitse laulustuudio solistid ja vokaalansambel Tähekillud ning paarkümmend Laine Mägi tantsukooli tantsijat. Vokaalansamblile on seaded teinud Kits, orkestriseaded aga Jõgi.



​​​Tänavune lavastaja Jasmin kutsub kõiki vahvale rongisõidule, kus rong ei sõida kraavi, vaid kulgeb meeleolukas rütmis, viies kontserdikülastajad hoogsale ja seikluslikule muusikarännakule, mis on tulvil rõõmu ja üllatusi.​“Piilupart jääb magama küll, aga kiisu äratab ta üles ja nad jõuavad igale poole kohale,” tutvustas ta. “Näeme, mis neis paikades toimub. Karjakülas toimub suurem pidu, millest loomakesed on lõpuks nii väsinud, et tulevad unehaldjad ja panevad need loomakesed magama.”



Publik eelmise aasta “Minu esimesel kontserdil” Pärnu kontserdimajas. Foto: Urmas Luik





Jasmin pakkus, et publikuks sobivad nii algklassilapsed, koolieelikud kui beebidki. “Näiteks minu enda seitsmekuune poeg Jakob tuleb kindlasti kontserdile ja olen kuulnud, et nii mõnigi teine beebi tuleb – nad saavad ka kõhuli maas ja patjadel olla,” kinnitas Jasmin.



​Kuna huvi on suur, antakse kontsertetendust järjest kaks korda.