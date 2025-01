Laulu- ja tantsupeolised on jõudnud eelproovideni: Pärnumaalastena näitame oma roosirätiku ilu

“Meie liigi hõlmabki ainult Pärnumaa. Selles mõttes on uhke, aga aukartust äratav, et me kõigi teiste suurte Eesti piirkondade vahele ära ei kao,” tõdes Pärnumaa liigijuht Ingrid Jasmin.

​​​“Tantsijatele tähendab see seda, et liigijuhid tulevad ja vaatavad, mis seisus rühmad on, et veel ühtlustada, täpsustada, korrigeerida, küsimustele vastata, ja siis tehakse natuke veel ühiselt tööd. Teine eelprooviring 7.-8. märtsil on juba rühmade hindamine, et nad oleks selleks ajaks endas kindlad,” lausus Jasmin.