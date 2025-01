Galerii Nongratalased korraldasid Texases kunsti- ja muusikafestivali Momentum EST

​Kultuurisidemed Eesti ja Texase vahel ei ole pikaaegsed. Pärnu juurtega rahvusvahelise kunstirühmituse Non Grata invasioon Houstonisse ja mujale paikadesse USAs on leidnud head vastuvõttu ja suurt huvi ning tegevuskunst oma kõikides väljendusvormides on suurepärane vahend suhteid arendada. Nii vahendasid sündmusi läinud suvel Pärnu loovlinnakus kunstifestivalidelgi osalenud ​New Yorgi kunstirühmituste Guerrilla teatri ja MAKSi (Musically Advanced Kinetic Systems) asutaja Maxwell Abeles ning Non Grata eestvedaja Al Paldrok.

​​Paljud ameeriklased eelkõige Texases ei tea Eestist midagi ja neil on raskusi meie riigi asukoha määratlemisega maailmakaardil. Ignorantsus on suuresti vastastikune. Eesti kultuurisündmused leiavad aset eelkõige idarannikul ja New Yorgis. Euroopas ja USA ida- ja läänerannikulgi on üldlevinud arusaam, et Texas tervikuna on vabariiklaste kants ja seal elavad vaid Trumpi pooldajad. See kujutelm ei vasta tegelikkusele. Texase kultuurilinnad Houston ja Austin on ka valimiskaartidel punasel taustal sinised, seal toetatakse demokraate ja valitseb kultuuriline mitmekesisus.