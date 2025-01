Raivo Hein alustas oma etteastet torkega ajakirjanduse suunas, kellele meeldib tema nime ees kasutada sõna "miljonär". "Punaselt ja bold’is. Olen alati selle vastu protestinud. Praeguseks olen käega löönud, las siis kirjutavad! Iga kord, kui selline asi ilmub, saan mõne solvangu või ähvarduskirja. See on see negatiivne pool," nentis Hein ja möönis, et avaliku elu tegelasena tuleb seda taluda. "Nii kaua, kuni fakte ei moonutata. Siis pean ma kohtusse minema."