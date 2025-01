Nädalast jäi kõlama Metsaoti imelised seiklused suvepealinnas

Karuoti külaskäik tuletas meelde, et Pärnu on linnaloomade poolest päris rikas ja väiksemaid ulukeid kohtab siin päris tihti. Mai rajoonis olen korduvalt silmanud kas kärpi või nugist, kelle tee alailma minu kortermaja akna alt mööda viib. Sama akna all armastas suve lõpul istumispausi teha ka üks suurte korrusmajade vahel öötundidel silganud pirakas metsjänes. Olen silmanud Mai rajoonis veel metskitsi, rääkimata linnarebastest. Suur lust oli vaadata, kuidas koheva sabaga nooruke reinuvader harjutas talve hakul lumehanges pisinäriliste püügivõtteid. Ehk ikka hooga õhku ja siis ninapidi lumme.