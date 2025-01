Algav raamatuaasta toob Pärnusse hulga sündmusi

Avasündmusena kuulutab raamatuaasta patroon Eesti Vabariigi president Alar Karis neljapäeva päikesetõusul Tartus Toomemäel, Kristjan Jaak Petersoni kuju juures välja aasta kirjandusõpetaja. Järgneb programm Tartu ülikooli raamatukogus, kutsetega avatseremoonia ja kõigile huvilistele avatud konverents “Eesti raamat 500”. Avatakse näitus “Õpetusest võrsub iva. Eestikeelsest loengukonspektist kõrgkooliõpikuni”, toimub ansambel Lonitseera kontsert ja järelpidu Tartu kirjanduse kultuuriklubis Salong. Samal ajal tähistatakse raamatuaasta algust paljudes Eesti paikades. Et sõnum kõlaks kõikjal, on kutsutud raamatukogusid, kultuurimaju, muuseume, koole ja lasteaedu, sõprus- ja perekondi üles eestikeelse raamatu suurele juubelile tähelepanu pööramiseks eri viise leidma.

Tartus kirjanike majas toimunud esimesest üleriigilisest ideekorjest ja 16. augustil tulevast Pärnu kirjandusfestivalist tingituna on Pärnumaa üritused oma südameasjaks võtnud Merle Jantson. “Pärnu kirjandusfestival on Eesti kultuuri- ja kirjanduspildis raamatuaasta kontekstis oluline sündmus. Sellega seoses on meil tekkinud siin tore võrgustik ja mul endal on huvi selle vastu, et Pärnu üha rohkem kultuurilinnana silma paistaks,” avaldas ta.