Viimastel nädalatel on vähe tulnud ette neid päevi, kui midagi räästast või okstelt ei tilguks. Maa on vett täis, lausa nii, et kui mõnel pool sammuda, purtsatab mügri- ja mutikäikudest vesi taeva poole. Vett on täis ka veekogud, millel juba nii päeval kui ööl sõtkaisandad mängivad. Nii varakult pole ma sõtkaid mitte kunagi pulmamänge mängimas täheldanud ja loodetavasti on tegu vaid soojast jaanuarist tingitud peaprooviga.