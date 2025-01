Pärnu muusikakool juubeldab

80 aastaga ja eilse päeva seisuga on Pärnu muusikakool välja andnud 1966 lõpudokumenti, muusikakoolis õppinuid on aga tuhandeid. “Kuhu keegi on edasi läinud ja meilt impulsi saanud. Muusika juurde on jäänud hästi palju neid õpilasi, kelle puhul ei olnud õpetajatel ootused üldse nii suured. Ega põhikooliealine tea ju veel isegi. Eilne üllatus oli mulle, ma tõesti ei teadnud, et näiteks Mark Soosaar on õppinud ka Moskvas Tšaikovski konservatooriumis tšellot. Ta ütles, et kui ta ei oleks seal õppinud, siis võib-olla ta ei teeks filme,” lausus näituse tarvis dokumendikaustu sirvinud muusikakooli direktor Mall Türk. “1950. aastatel oli meil kolm lendu järjest, kus kõik klaveriosakonna lõpetanud läksid edasi õppima ja kõikidest said kas tegevpianistid või klaveriõpetajad. Siit on kasvanud väga suuri tegijaid,” tõdes ta. “​Väga tuntud Gunnar Aarma oli aastaid meie kooli õppejõud, ta õpetas klaverit. Tema ja abikaasa naasmine Siberist Eesti kultuuriellu oligi võimalik läbi selle, et tolleaegne direktor Õie Kurg neid tööle võttis, nad ei tohtinud Tallinna minna.”