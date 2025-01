Olaf Esna pajatab Kui palju on Pärnumaal kirjanikke?

Algas raamatuaasta. Trükitakse postmark ja vermitakse münt. Sel puhul võtsin kätte «Eesti kirjanike leksikoni» (Tln, 2000), kus on 1400 märksõna, see tähendab 475 aasta jooksul eestikeelseid luuletusi, romaane, novelle, näidendeid ja muud kirjutanud või tõlkinud inimeste elulugude arvu. Tahtsin teada, kui suur on Pärnu ja Pärnumaa panus.