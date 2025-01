Lebovoodi, kohvrikate, kuumaalus - noored nuputasid, mida teha jääkidega, ja meisterdasid esemed ise valmis

Noored katsetasid, et õhem masstoode kulub reisides kohvri ümber õige kiiresti ribadeks. Sestap õmblesid nemad paksema katte, mille sisemine kiht on libe, et seda oleks lihtne peale panna. Kohvrikatte suurust annab muuta krõpsu abil. Ilmastikukindlaks saab kanga muuta veekaitse spreiga.