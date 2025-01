Pärnumaa arenduskeskuse juht Erik Reinhold möönis, et digiprügi kipub kogunema kõigil. "Ses mõttes on ikka tore, kui keegi mõne sellise aktsiooni ette võtab ja kõigile korraks meelde tuletab, et digiprügigi tahab koristamist. See on nagu iga muugi prügi: kõige parem oleks tegutseda nii, et seda algusest peale vähem tekiks. Ega me selles liiga osavad ole," raputas Reinhold endale tuhka pähe.