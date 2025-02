Autospordis persona non grata’ks kuulutatud Eiki Eriste: Pille kotti ma kindlasti ei pane

Persona non grata’ks kuulutatud Eriste läheb praegugi põlema, kui mullusest tüliküsimusest juttu tuleb, ja on veendunud, et spordiklubi autospordi liidust väljaviskamise otsus oli üle võlli. Autospordile Eriste enda sõnutsi selga ei keera ja peab plaane, kuidas tulevikus selles vallas edasi tegutseda. Esimese hooga üritab ta hakata korrastama liikuvate piltide arhiivi, et üle paarikümne aasta vanused videolindid digiteerida ja parimad palad huvilistele veebis kättesaadavaks teha. “See on Eesti autospordi ajalugu,” ütleb ta.