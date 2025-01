Pildid Mitu tänavust Eesti muusikaauhinda on Pärnuga seotud

Aasta popartist Nublu võitis koos Maria Kallastuga välja antud looga “Push it” ühtlasi aasta laulu ja aasta muusikavideo kategoorias.



Aasta klassikaalbumiks valiti Jüri Reinvere “Ship of Fools”​, millele Eesti Festivaliorkester ja dirigent Paavo Järvi on salvestanud kolm Pärnu muusikafestivalil maailmaesiettekandele tulnud teost (solistid Maarika Järvi ja Monika Mattiesen). Plaadi nimiloo “Narride laeva” inspiratsiooniks on lause Sebastian Branti romaanist “Narride laev”: “Mundus vult decipi, ergo decipiatur” ehk “Maailm tahab petta saada, seega petkem teda”.



Auhinna andis üle kultuuriminister Heidy Purga, kes märkis, et tänavu tähistatakse Arvo Pärdi 90. sünnipäeva ja Veljo Tormise 95. sünniaastapäeva, mispeale tehti aplaus neilegi. Pärnu muusikafestivalil salvestatud plaat on äratanud tähelepanu mujalgi ja oli näiteks Radio France’i nädala album. “Eesti on üks väga väike riik ja kummalisel kombel, ükskõik kuhu sa ei lähe, kogu maailm tunneb meid meie muusika kaudu,” tänas Reinvere. “On eriliselt suur tähelepanu saada autasu oma kodumaalt. Ja ma ei liialda, kui ütlen, et Eesti Festivaliorkester on üks maailma parimaid orkestreid.”



Aasta metal-albumi tiitliga pärjati Goresoerdi “Inkvisiitor”. Päris mitme kunagise ja praeguse pärnakaga seotud Eesti metal’i üks eredamaid tähti Goresoerd andis mullu välja oma kuuenda albumi. Hiljuti Pärnu bändide aastat kokku võtnud Heiko Leesmenti sõnutsi on “Inkvisiitor” vihane ja korralik küte, mis ei jäta külmaks ühtegi metal’i-sõpra. Bändiliikmed tõdesid, et see oli juba nende neljas nominatsioon ja ükskord pidi see võit tulema, ühtlasi tänati kuulajaid ja publikut.



​Galaõhtut juhtisid Anne Veski ja ansambel Bedwetters, kes avasid muusikute aasta tähtsaima õhtu pöörase erinumbriga. Laval astusid üles 5MIINUST x Puuluup, Nublu ja Maria Kallastu, Mari Jürjens, Vaiko Eplik & Eliit, Florian Wahl, villemdrillem ja JT Conception, Karl Killing ja Reket, Raivo Tafenau, Kaunimate Aastate Vennaskond ja tunnustusega “Panus Eesti muusikasse” pärjatud Sven Lõhmuse loomingut väärtustava võimsa show-numbriga Vanilla Ninja, Stefan, Laura, Getter Jaani, Grete Paia, Mr. Happyman, Sandra Nurmsalu, Anet Vaikmaa, Lauri Liiv ja Koit Toome.