Kontserdimajast ärandatud ATV leidmiseks pandi välja neljakohaline vaevatasu

Ärandatud punase ATV ​üks tunnustest on sõiduki ette seatud lumesahk. "Politsei kogub praegu sündmuskohal jälgi ja selgitab juhtunu asjaolusid," sedastas politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Leeni Almosen. Politsei esindaja sõnul kuulub ATV ettevõttele, mis ei ole kontserdimaja.



Omanik ja politsei otsivad reede öösel ärandatud punast CFmoto ATVd, mille registreerimismärk on FH61. Foto: Erakogu





​Kuulnud küsimust, kes on kultuuriasutusele mittekuuluva sõiduki omanik, teatas kontserdimaja haldusjuht Margus Luur, et kõiki kultuuriasutust puudutavaid küsimusi kommenteerib kontserdimajas üks inimene, juhataja. Pärnu kontserdimaja juhataja Marika Pärk aga keeldus juhtunut kommenteerimast, põhjendades, et ei saa uurimise huvides juhtunust rääkida. Vastuseta jättis ta ka küsimuse, kas nende kinniselt territooriumilt kadunud sõiduk kuulub kontserdimajale. ​



ATV teekonnast annavad märku haljasalale küntud vaod. Foto: Urmas Luik





Ühismeediast teo tunnistajaid leida lootev Markus Lehar Luur pani tulemuseni viiva vihje eest välja kopsaka vaevatasu, ent ligemale kaks aastat vana ATV omanik ta enda jutu järgi pole. "Juriidiline omanik ei ole," sõnas ta.



​Oma postituses kirjutab Luur siiski, et varastati tema ATV. "Täna öösel varastati minu punane CFMoto ATV numbrimärgiga FH61, aadressilt Aida 4 (Pärnu kontserdimaja). Varguse toimepaneku koht on pildil: avatud on võrkaed ning lahkumise suund on samuti pildilt näha. Kellaaeg täpsustamisel," teatas Luur somes. Täpsustades, et aegade jooksul on masinat täiendatud lisavarustusega, mis fotodel ei kajastu.



Pärnu kontserdimaja lukustatud alal on "talvituvad" murutraktor John Deere ja mootorratas Harley Davidson. Foto: Urmas Luik





​Näiteks on selle tagumisel pakiraamil suur must kast ja ees musta värvi sahk. Luuri jutu järgi lükati ATVga kontserdimaja juures talvel lund. "Seal on üks kojamees seda lumesadudega kasutanud, kui lumetõrje on raskendatud."



​Luuri andmeil rammis varas ATVga läbi Pärnu uue kaarsilla ehitusala piirdeaedade, ületas liiklusele suletud silla ja keeras Räämale jõudes Tallinna maantee suunas.



Varga küüsi langenud ATV pakiraamil on must kast. Foto: Erakogu

"Kel on infot või on märganud kahtlast liikumist, siis helistage mulle. Number on 5345 2275. Resultaadini viiva info eest 2000 eurot, let the chase begin (jaht alaku)," innustab masinast ilma jäänud mees.



​Augustis varastati Pärnu kontserdimaja galeriist maal. Õnneks jäi teo toimepanija turvakaamerate vaatevälja ja politsei sai üsna pea jälile, kes oma esimest maalinäitust avanud Ene Kenniku lemmiktaiese "Must panter" kaasa viis.