​Port Artur Grupi tegevjuht Indrek Klaassen on hiljutisest õnnetusest teadlik. Ta rõhutas, et kõik keskuse eskalaatorid on märgistatud nõuetekohaste kasutus- ja ohutuskleebistega ning vastavalt ettenähtud korrale hooldatud ja kontrollitud. "Eskalaatorite kasutamine on üldjuhul ohutu, kuid väga harva tuleb ette juhtumeid, kus kasutajad, valdavalt inimese enda tähelepanu hajumisest või hooletusest kukuvad, veel harvem end vigastavad," rääkis Klaassen ja möönis, et sellisel juhul on tegemist õnnetu juhtumiga. "Port Arturi juhina on mul väga kahju, et selline juhtum aset leidis. Külastajate turvalisus on meile väga oluline. Soovime prouale kiiret paranemist!"