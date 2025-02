Nädalast jäi kõlama Milleks meile raamatud?

Arutelusaadetest nii raadios kui teles on juba aastaid silma hakanud ja kõrva riivanud, kuidas peale on kasvanud põlvkond, kes õpingute tõttu välismaal või siis eriala tõttu iga päev võõramaalastega suhtlevad noored jäävad hätta emakeeles oma mõtete väljendamisega. Kindlasti oleme kõik tähele pannud, kui keset arutelu nenditakse, et "tean, kuidas üks või teine sõna või väljend on inglise keeles, kuid kahjuks ei oska seda eesti keeles öelda". Need juhud pole kahjuks haruharvad.