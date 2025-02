Kolumn Vastusteta küsimused

Tuleval nädalal algab Pärnus Kuninga tänava kohtumajas ühe erakordsema viimastel aastatel siin mail toime pandud kuriteo kohtuprotsess. Jõhkraid mõrvu on Eestis sooritatud varemgi ja kahjuks kuuleme neist tulevikuski, kui just mõne maailmamissi soov kaotada ilmast kõik sõjad ja kuritegevus täide ei lähe. Aga see, et midagi niisugust saadavad korda kohalikud lapsed, tuli mullegi väga suure üllatusena.