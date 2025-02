Kaubamajaka parklas kehtib uus parkimiskord

Eelmisel aastal jõustunud muudatused linna parkimiskorras on tekitanud olukorra, kus sõidukijuhid otsivad tasuta parkimisvõimalusi ning mõned autod jäävad Kaubamajaka parklasse päevadeks, mõned lausa nädalateks. "Soovime, et meie klientidel oleks alati ruumi keskuse ümber parkimiseks," sõnas Kaubamajaka tegevjuht Ivar Pinsel. "Seetõttu näeme vajadust ka parkimiskorralduse muudatuseks, et saaksime oma klientidele tagada parima võimaliku kogemuse, ka parkimisel. Nelja tunniga saavad kõik kliendid oma käigud keskuses ilusti tehtud."

Kaubamajakas on hiljuti läbinud mahuka laienemiskuuri ja keskusesse lisandus mitmeid uusi kaubamärke. "Keskuse laienemine on toonud kaasa külastatavuse kasvu ning vabade parkimiskohtade olemasolu on meile esmatähtis. Rõhutame, et uue parkimiskorralduse eesmärk ei ole tulu teenida, vaid tagada vabad parkimiskohad külastajatele igal hetkel," kommenteeris Pinsel.