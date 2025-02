Vändra kunstigaleriisse Liisi Luki näitusele on eriti oodatud algkoolilapsed

​​Vändra gümnaasiumi ning muusika- ja kunstikooli õpetaja ning näituse kuraatori Maris Roosti sõnutsi on oodatud kooligrupid kaugemaltki. Praeguseks on juba käinud Are kooli, Pärnjõe ja Juurikaru põhikooli lapsed. Kunstnik jäi galerii meeskonnale silma, mispeale ta näitust tegema kutsutigi. “Lastele on ülesanded, tähelepanu- ja puslemäng ja üritame ka Luki joonistamistehnikat katsetada. Iga õpilane teeb oma kunstitöö ja neist teeme pärast näituse,” lausus Roost. “Ootame ka Pärnust lasteaedu ja koole.”



Kooligrupp Liisi Luki näitusel "Imagine / Maagia" Vändra kunstigaleriis. Foto: Maris Roost





Lukk ütleb enda kohta, et tahtis juba pisikesest peale saada kunstnikuks, sest kunstnik oli ta emagi. Eesti kunstiakadeemia lõpetas ta nahakunsti erialal, sest ei julgenud millegipärast graafikasse proovida, ent hilisem elu viis ta kirjastustesse tööle kunstnikuks-kujundajaks ja küljendajaks ning joonistamine jäi aastateks soiku. Alles pärast tütre sündi hakkas ta koos lapsega uuesti joonistama ning tütar ja tema looming on olnudki Luki suurim inspiratsiooniallikas. 2009. aastast on Lukk vabakutseline.



“Liisi Luki tööd on muinasjutulikud, lapselikud ja unenäolises. Talle meeldib katta kogu pind detailidega, kohati on see kribu-krabu, mille sisse on midagi ära peidetud. Ta joonistab pildid, lõikab need välja ja kleebib uue töö peale, joonistab sealt edasi ning kasutab selleks tindipliiatseid-markereid, atsetooniga siirdamistehnikat, šablooni ja kollaaži,” kirjeldas kuraator.



​Lukk ise ütleb, et ei oskagi oma stiili kuhugi liigitada, see on natuke naivistlik, kohati sürrealistlik ja peaaegu igalt pildilt leiab mingi lapsiku tegelase. “Enamasti mulle meeldib kogu paber täis joonistada. Kui jääb palju puhast pinda, tundub mulle, et pilt ei ole veel valmis. Mul ei ole kunagi nii, et teaksin ette, milline pilt tuleb. Hakkan lihtsalt kuskilt nurgast midagi tegema. Lõpptulemus on endalegi üllatus,” märgib ta.



​Järgmisena tuleb Vändra kunstigaleriisse oma juubelinäitust tegema Epp-Maria Kokamägi, näitus avaneb 20. märtsil.