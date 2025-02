Galerii ja video Pärast aastaid ootamist avas Tempel uksed täismajale

Pärnu kultuuriklubi Tempel sisekujundust luua aidanud Eleka Pajusaar jooksis vahetult enne avalikku avamispidu veel rõdul ringi: kuhu said toolid? Kuldse-mustja interjööri taustal sulandusid need üksteise otsa laotuna taustaga nii ühte, et võttis paar sekundit, enne kui sisekujundaja silm need üles leidis ja toolid külaliste tarvis ühes abilisega laiali laotas.