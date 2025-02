Lätist kilbiga naasev vollesats saab hakata mõtlema ühisliiga veerandfinaalseeriale

Teises geimis startisid kindlamalt külalised, hoidsid kindlalt kättevõidetud edu, mis kohati kärises seitsme silmani, ja punkt pandi seisul 25:20.

Pärnu meeskonnal on enne põhiturniiri viimast mängu liigatabelis 37 punkti, mis annab teise koha. Liider on Tartu Bigbank, kes on kogunud 40 punkti.