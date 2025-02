​Erala: Hans, kas Viljandi kandis on juba märke, et kohalike valimiste aasta on käes?

Väre: Mingil määral kindlasti on, jah. On teemasid, mis läinud tulisemaks kui muidu, ja tuleb rohkem tähelepanu juhtimist kõiksugustele asjadele, mida konkurendid teevad. Aga neil, kes ei püri kohalikesse volikogudesse või ei ole valitavatel ametikohtadel, on esialgu vist küll üsna ükskõik.