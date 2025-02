Taavi Holter Keskkonnaamet, kus te olete ja kuidas saame teid aidata?

Samal ajal on harrastuskalapüük Eestis äärmiselt oluline ja levinud ajaviide. Umbes 160 000 harrastuskalastajat on märkimisväärne hulk ja kalapüük on ju osa eestlase identiteedist. Põhiseaduse järgi on kõik võrdsed, ent harrastuspüügist rääkides on mõni natuke võrdsem, mis tekitab omakorda sellise suure hulga harrastajate seas polariseerivaid seisukohti. Kõik taandub suuresti ühele argumendile: keskkonnaameti järelevalve või selle puudumine. Ehk kui ei suuda kontrollida, pole mõtet reeglitelgi.