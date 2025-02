Esmalt uuris Tribuntsov lastelt, miks on vaja osata ujuda. Seepeale vastas väike poiss: “Muidu upud ära!” Ujuja nõustus.

57kordne Eesti meister Tribuntsov meenutas, et talle hakkas vesi üsna varakult meeldima ja ujumist hakkas ta õppima umbes viieaastaselt. Põhjus, miks ta nii noorelt ujumistrenni pandi, oli see, et Tribuntsov kartis vett.