Loodusvaatlus Kevadele tõmmati pidurit

Vahtramahla jooksule tõmmati üpris järsku pidurit ja talv näitas taas enda õiget palet. Sõtkaste pulmatrall tõmbus samuti tagasi ja ehk ei kipu kevadekuulutajadki veel kohale lendama. Mõnda sookurge ja hallhane on Eestis juba silmatud, kuid need olid tõesti esimesed. Rasvatihaste lauluharjutusi kuuleb aga endiselt, lume ja jaheduse kiuste. Neile on kevad juba põue pugenud ja mida päev edasi, seda enam hoiavad nad võimalike territooriumide ümbrusse.