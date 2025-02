Verevahetuse läbi teinud Vaprus laob liigahooajaks põhja

Kuna tiimist lahkujate seas olid suures osas kaitsemängijad, alustati Prinsi jutu järgi täienduste otsimist just sellest osakonnast. Nii värvatigi satsi Lipp ja Aer, pikendati lepingut Seppikuga ning kaasati esindustiimi noorigi. “Sellised valikud sai tehtud,” märkis Prins. “Asendamatuid mängijaid ei ole. Loodan, et noored avanevad ja hakkavad kaela kandma. Usun, et noortel on eesmärk pääseda mängima välismaale ja kui nad nüüd ust lahti ei löö, siis millal?”

Esindusmeeskonnaga liitunud noortele jätkub Prinsil kiidusõnu. Lootsi hinnangul on nad trennis vabamad ja loovamad ning kordaminekuidki on neil rohkem. “Mängudes on vastane teine, tempo teine ja nad peavad nendest kohtumistest eneseusku ammutama ja paremaks muutuma,” tõdes ta.

Pärnakate peatreeneri jutu järgi on sats põhimõtteliselt komplekteeritud. “Kui midagi juhtub, siis hoiame silmad lahti: üleminekuperioodi viimases osas võib veel variante tekkida,” teatas Prins. Niisiis on kooseis suures plaanis lukku pandud, aga võti on veel ees.