Pikk lugu Tammiste mehe surnukspeksmisest paistes käsi takistas isaga puudeladumist

Isa uskus juttu purjus tülinorijatest

Tunnistajapinki astub mürakas meesterahvas. Kohtunik küsib, kuidas ta tunneb nooremat süüdistatavat. Mees vastab, et põgusalt, tegemist on tema poja sõbraga. Kohtunik küsib: “Kes te olete vanemale süüdistatavale?” Mees: “Ta on mu poeg.” Kohtunik satub segadusse, palub täpsustada. Mees selgitab, et ei ole küll bioloogiline isa ega ametlik eestkostja, kuid on poisile paari-kolmeaastasest peale olemas olnud ja peab teda oma pojaks.