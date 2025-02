Maailma mainekaimas muusikakolledžis õppiv Laura Pähkel: Olin väga ambitsioonikas väike tüdruk

“Kui mul hakkas peas kerima mõte, et tahaks päris (professionaalseks) flöödimängijaks saada, guugeldasin maailma parimaid muusikaülikoole ja see ilus loss tuli kohe ette. Tol hetkel oli esimesel kohal Juilliard, aga see oli Ameerikas ja mõtlesin, et Ameerikasse ma kindlasti ei lähe. Ja teisel kohal olnud Royal College of Music nägi väga ilus välja. Mõtlesin, et sinna tahaks minna küll. Siis tuli välja, et Londonis õppimine maksab väga palju ja see mõte läks vahepeal meelest.”