Kas olete kuulnud, et sel nädalavahetusel lahkuvad Balti riigid Venemaa elektrivõrgust? Kas seda on teie arvates vaja?

Anti: Eks ta mingis mõttes ole vajalik, sest nagu Pilvi Kirsi kunagi telekas ilmateadet lugedes ütles: "Ega sealt ida poolt ole kunagi midagi head oodata olnud." Aga see oli nõukaaeg ja ta sai ban'i, eetrikeelu. Küsimus on selles, kas Baltikum jõuab seda enne teha või vajutavad venelased rubilnik'ut (lülitit). Eks me näe.