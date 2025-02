Pikema elektrikatkestuse korral toimib Pärnumaa ühistransport pooles mahus

PÜTKi juhataja Andrus Kärpuk seletas, et elektrikatkestuse puhul tankimisvõimalust ei ole ja tuleb hakkama saada kütusega, mis parasjagu paakides on.

Bussipaakides leiduva kütusejäägiga on võimalik teenindada Pärnu linna- ja maaliine umbkaudu pooles mahus. PÜTKi veebilehel on väljas hõrendatud graafikud: millised bussid on sel juhul käigus ja millise ajakava järgi need sõidavad. Inimesed saavad veebist sõiduplaani alla laadida. Kriisiplaan on koostatud eraldi Pärnu linna, Sindi, Põhja ja Lõuna grupi ja Lihula liinide kohta.