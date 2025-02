Pärnu hokitiimid madistavad tänavu kahes liigas

Viie vooru järel on esikohal Aruküla meeskond Pärnu-Rapla ühissatsi ees. Piraadid on kolmandal kohal ja Viljandi segatiim neljas. Kohamängudel selgitavad põhiturniiri esimene-teine võitja ja kolmas-neljas pronksi omaniku.

“Mark Winners mängib Tallinna harrastajate kolmandas liigas ja on väga korralik punt, kus teeb kaasa endisi kõrgemal tasemel hokit mänginud mehi. Meie oleme nende kõrval pusserdajad,” oli jõudude vahekord Rehe jutu järgi selgelt paigas. “Eks midagi niisugust võiski oodata, kuna külla oli kutsutud suure kogemusega hokimeeskond, aga mängu tugeva vastasega me tahtsimegi.”

Seega pole Pärnu hokielu sugugi välja surnud. “Pärnu uisuväljakul toimuvad hokilahingud pea igal nädalavahetusel. Võib-olla on hoki pildilt veidi väljas seetõttu, et me ei tee mängudele eriti reklaami,” ütles Rehe.