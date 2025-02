Seda, et inimesed varuvad kriisiks tarvilikku, kinnitas Rimi Eesti ostujuht Marilin Jürisson. Tema sõnade kohaselt on viimase kahe nädalaga kasvanud tikkude ja patareide müük märgatavalt, tasku- ja pealampide müük on aga eelmise aasta sama perioodiga võrreldes koguni kolmekordistunud. Märkimisväärselt enam ostetakse veel viieliitristes kanistrites joogivett.