Saarde vallavanem: Tuuleparkide arutelu on mõeldud kohalikele

Kuna ühelt avalikult koosolekult järgmisele liikuv seltskond on väga valjuhäälne, siis said meie Saarde elanikud koosolekul kõige vähem küsimusi esitada. See pole õige! Avaliku koosoleku mõte on see, et elanikud, keda tuulepargi rajamine otseselt mõjutab, saaksid vastuseid, avaldada arvamust ja rääkida oma muredest. Seda ei saa aga teha, kui nende hääl mattub rändtsirkuse varju. Veelgi enam, mujalt tulnud protestijatel on omad maailmavaatelised ja poliitilised huvid, nad ei esinda meie elanikke.