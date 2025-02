Võrkpalli Eesti-Läti ühisliigas astusid püünele arvelauad

Pärnu meeskonna peatreeneri Rainer Vassiljevi sõnade kohaselt vastastega enne mängi läbi ei räägitud, aga tuli välja, et mõlemad tiimid tulid platsile sama plaaniga: alguses lastakse madistada põhimeestel ja siis jagatakse rohkem mänguaega teistelegi. “Tundub, et selline plaan sobis mõlemale,” arvas ta.

Vassiljevi sõnutsi oli mängu eesmärk, et mängijad, keda kimbutavad pisikesed tervisemured, terveks jääksid ja need, kellele tavaliselt vähem mänguaega jagub, saaksid näidata, et iga abi pingilt on boonus. “Kõik lõpetasid mängu tervena ja kellelgi midagi hullemaks ei läinud. See oligi peamine,” ütles ta.