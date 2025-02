Pärnu kesklinnas püüavad õhtuti möödakäijate pilke Akadeemia 1 ja Vee 4 kortermajade majakat meenutavad valgustatud tornid. Vanematel linlastel on olnud juba aastakümneid võimalus neid silmata, aga kui paljudel on tekkinud küsimus: mis on nende tornide otstarve ja millist lugu nad jutustavad?