Rapla kossutiim lõpetas Sadama karikahooaja

Pärnu peatreener Kristjan Evart ütles mängujärgses intervjuus Delfile, et laupäevasest hävitavast kaotusest tehti korrektuurid. "Proovisime kate-kattest kaitses teistmoodi ja rünnakul kohendasime seda, kus me tahame neid rünnata. Kaitse oli okei, aga me vist ei saanud siiamaani aru, kuidas nad kiirrünnakuid jooksevad. Vahe tuligi sellest," analüüsis juhendaja.

​Evart tõi välja, et avapoolajal olid nende kolmesed 1/15 ja näiteks Robert Valgel 0/6. "Korvpall on sisseviskamise mäng, me uhasime ka headest kohtades ainult mööda. Nii on raske: kaitses pingutame, aga rünnakul ei õnnestu," nentis ta.