Pildid Kooriühing tunnustas maestro Ilmar Tõnissoni

Panuse eest kultuuriruumi pälvis aasta koori tiitli meeskoor Sakala (dirigendid Liisi Toomsalu ja Loviisa Steinfeld), kelle 2024. aasta tegemiste hulka kuulus koori 95. sünnipäeva kontsert “Rõõm on nii suur”, esinemisi nii Eestis, Lätis kui Soomes ning osalemine Tartu laulupeol, Eesti meestelaulu seltsi laulupäeval Rakveres, Viljandimaa poplaulupeol “Puhas kuld” ja Porvoo päevadel Soomes.

2024. aasta dirigendiks valiti Küllike Joosing, aasta dirigent-muusikaõpetaja on Kadri Hunt, aasta noore dirigendi tiitli pälvis Laura Štoma. Aasta puhkpilliorkestriks valiti Tallinna tehnikaülikooli puhkpilliorkester (dirigendid Tarmo Kivisilla ja Diana Mäeväli) ja aasta orkestridirigendiks Valdo Rüütelmaa.

Aasta tegu on Tartu laulu- ja tantsupidu. Aasta kooriplaat on “Las ma olen” (Elleri tütarlastekoor, dirigent Külli Lokko). Aasta koorihelilooja on Siim Aimla, kel mullu valmis üheksa uudisteost sega-, nais-, laste- ja mudilaskoorile ning rida kooriseadeid.