Tarmo Erlich Kormoranid hävitavad Eesti kalavaru

Eestis on umbes 1600 kutselist kalurit, kelle leib on kalapüük. Peale selle hämmastavalt palju, lausa 160 000 harrastuskalastajat. Õigupoolest on kalapüük Eestis ilmselt riigimetsa majandamise keskuse (RMK) matkaradade külastatavuse järel number kaks vabaajategevus. See on hämmastav hulk ettevõtjaid ja inimesi, keda probleem puudutab.