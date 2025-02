Loodusvaatlus Puusepad valmistuvad kosjasobituseks ehk Kes varem platsis, sellele paremad tingimused

Vahepeal tundus mulle, et ega puuseppade ridadest kedagi peale mändidel toksivate suur-kirjurähnide ja aeg-ajalt üle lagendike lendavate, valjult trillerdavate musträhnide alles olegi. Viimasesse nädalasse on siiski mahtunud arvukaid kohtumisi nii väike- kui valgeselg-kirjurähnidega. Väike-kirjurähnidega on lähikohtumisi ette tulnud enam, valgeseljad on aga jõgede vastaskallastel silma ja kõrva jäänud.