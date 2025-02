Miljoniprojekt Eestis algab liikumisretsepti katsetamine

Kultuuriminister Heidy Purga sõnutsi on "piisav liikumine pikema elu ja hea tervise vundament" ning kehaline aktiivsus vähendab nii haigestumise riski kui toetab vaimset tervist. "Liikumisretsept suunab abivajajad spetsialistide toel rohkem liikuma, mis paljudel juhtudel on ravimitele tõhus ja jätkusuutlik alternatiiv," ütles Purga.

Riigikantselei innovatsioonifond toetab liikumisretsepti väljatöötamist ja katsetamist. Projekti koordinaatori Maiu Meriheina sõnutsi vähendab see istuvat eluviisi ja aitab hoida kontrolli all riigi tervishoiukulu.

Tervisekassa juhatuse liikme Maivi Parve hinnangul võib kehalise aktiivsuse tõstmine märgatavalt aidata vähendada krooniliste haiguste levikut. "Südame-veresoonkonnahaigused on eestimaalaste peamine surmapõhjus, samal ajal on teaduslikult tõestatud, et paljusid haigusi on võimalik ennetada elustiili muutmisega," märkis ta.