Kuldsuud arutlesid raamatute rolli üle eestluse hoidmisel

"Kõnelejad käsitlesid eestlaseks olemist tänapäeval, kus kohustuste hulk teeb ajapuuduse tõttu kohustusliku kirjandusega tutvumise keeruliseks," märkis noori kõnelejaid hinnanud Endla teatri dramaturg Ott Kilusk. "Mainiti ka asjaolu, et õpilased tunnevad end mugavamalt ingliskeelseid tekste lugedes; et eesti kirjanduses, mida koolinoortel lugeda soovitatakse, leidub liialt palju sõnavara, mis neile kauge ja võõras."

"Siiski tajuti selgelt missiooni lugeda meie kirjanduse tüvitekste, sest näiteks Koidula või Tammsaare loomingu tundmine on paratamatu osa eestlaseks olemisest. Mitmest kõnest kumas läbi selge mõistmine, et eesti kirjandus on läbi aegade olnud arvestatav vastupanuliikumine võõrvallutajate suhtes."