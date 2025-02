NÄDALAST JÄI KÕLAMA Kas rahvastiku vähenemine viitab armastuskriisile?

Istusin mõni nädal tagasi auväärt seltskonnas lõunalauas, kus tuntud ühiskonnategelane alustas, käed rinnal risti, juttu Eesti rahvastiku kahanemise teemal. Kuidas olukorda lahendada, kas kellelgi on häid mõtteid? Vaikus. Sedavõrd ebamugav, et ideede väljakäimise asemel ampsati hoopis võileiba. Äsja pälvis Postimehe arvamusliidri tiitli rahvastikuteadlane Ene-Margit Tiit, kes tänukõnes tõdes, et sündimuse kasvulepööramise suhtes ei ole väga häid mõtteid, kuigi sellele mõtleb kogu arenenud maailm.